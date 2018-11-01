У берегов Китая взорвался горевший танкер

На панамском нефтяном танкере SANCHI, который загорелся после столкновения с сухогрузом в Восточно-Китайском море, произошел взрыв, передает РИА Новости.

"В связи с тем, что 10 января в 13.35 на танкере SANCHI произошел взрыв, на месте происшествия временно приостановлены работы по ликвидации огня, поисково-спасательные суда отодвинуты на безопасное расстояние. Работы по тушению огня не дали ожидаемых результатов", – говорится в сообщении министерства транспорта Китая.

Отмечается, что взрыв создает потенциальную угрозу для экологии.



Возле Южной Кореи столкнулись танкер и судно: 13 жертв

Напомним, столкновение судов произошло ночью 6 января. Без пропали вести 32 члена экипажа танкера, включая 30 иранцев и двух граждан Бангладеш.

Источник: korrespondent.net