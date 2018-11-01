В Польше пассажирский самолет приземлился без переднего шасси

В варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена 10 января совершил аварийную посадку пассажирский самолет, сообщает Радио Свобода.

"В варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена вечером 10 января аварийно приземлился пассажирский самолет Bombardier Dash Q400 авиакомпании LOT, выполнявший внутренний рейс из Кракова", — сказано в сообщении.

Выяснилось, что у самолета во время захода на посадку не выпустилась передняя стойка шасси. Однако пилотам удалось удержаться в пределах взлетно-посадочной полосы и избежать худших последствий.

После приземления началась спасательная операция, а аэропорт Варшавы был закрыт как минимум до 23:30 по местному времени (0.30 по киевском времени).

Также сообщается, что тогда на борту находились 59 пассажиров и четверо членов экипажа.

Напомним, в британской авиакомпании Flybe сообщили, что ее самолет на борту которого находились 52 пассажира и четыре члена экипажа, совершил посадку в международном аэропорту Белфаста без переднего шасси.

Источник: korrespondent.net