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11. 01. 2018

На линии разграничения скопилось 570 автомобилей

Сегодня, 11 января, в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе ожидают 570 автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: Майорское - 100/130; Марьинка - 50/70; Новотроицкое - 60/30; Гнутово - 70/60", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения остается интенсивным.

Напомним, днем ранее линию разграничения пытались пересечь 440 автомобилей.

Источник: korrespondent.net

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