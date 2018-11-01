В ЛНР начали погашать долги за воду перед Украиной – ОБСЕ

Под Счастьем в среду, 9 января, представители ЛНР осуществили передачу средств украинской стороне в счет погашения задолженности за воду. Процесс передачи фиксировали наблюдатели ОБСЕ, сообщает Остров.

"На мосту к югу от подконтрольного правительству города Счастье (20 км к северу от Луганска) наблюдатели осуществляли мониторинг и содействовали передаче денежных средств с неподконтрольных правительству районов в подконтрольные. Передача этих денежных средств, как сообщалось, осуществлялась в связи с задолженностью по счетам за водоснабжение", - говорится в докладе ОБСЕ.

Напомним, из-за долгов за воду Луганское энергетическое объединение грозилось отключить от водоснабжения неподконтрольные Украине территории. В ноябре долг составлял 157 млн гривен.

Источник: korrespondent.net