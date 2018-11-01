Дочь Ноздровской сомневается в вине Россошанского

Дочь убитой юристки Ирины Ноздровской, Анастасия, сомневается, что арестованный Юрий Россошанский виноват в преступлении. Эта версия не вызывает у нее доверия, сообщила Анастасия в комментарии Сегодня.

"Россошанский рассказал, что у него с моей мамой на остановке началась перепалка, после чего он достал нож. Но есть нестыковки. По нашим подсчетам, мама приехала на остановку где-то в 17.40-17.45. Когда на часах было 18.10, мы поняли, что что-то не так, и пошли на остановку ее встречать", – сказала она.

Анастасия напомнила, что,по словам экспертов, у Ирины Ноздровской была большая кровопотеря от полученных ран.

"Но мы на остановке никакой крови не видели. Кроме того, Россошанский говорит, что нес ее на плече полтора километра. Позже по этому пути никакой крови мы тоже не увидели. Все это вызывает сомнения. Я вовсе не выгораживаю Россошанского, но предполагаю, что ему могли предложить взять на себя вину за убийство", – отметила она.

По мнению Анастасии, у полиции не было других подозреваемых в убийстве ее матери. "А взамен могли предложить, что его сын отсидит за совершенное ДТП каких-то два года, и все – выйдет на свободу. Но это только моя версия", – добавила она.

Напомним, Россошанского арестовали 9 января на два месяца без права внесения залога.

Источник: korrespondent.net