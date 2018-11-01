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11. 01. 2018

ВОЗ: Из-за плохой экологии ежегодно умирают более 12 млн людей

Специалисты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) будут совместно бороться с негативными последствиями экологических проблем для здоровья населения планеты. Соответствующее соглашение подписали в Найроби глава ЮНЕП Эрик Солхейм и Гендиректор ВОЗ доктор Тедрос, сообщает УНИАН.

В ВОЗ отмечают, что 12,6 млн людей умирают ежегодно по причинам, связанным с загрязнением окружающей среды.

Стороны договорились улучшить координацию мер по контролю за химическими отходами, качеством воды и продуктов питания. В планах также совместное участие в кампании по снижению уровня загрязнения воздуха, которое оказывает негативное влияние как на климат, так и на здоровье населения. 

ЮНЕП и ВОЗ и раньше участвовали в совместных проектах, однако подписанное в среду формальное соглашение – самое масштабное за последние 15 лет – позволит укрепить это сотрудничество.

"Назрела срочная необходимость объединить усилия, направленные на противостояние серьезным угрозам окружающей среде и климату – основам существования нашей планеты. Наше соглашение служит признанием этой мрачной реальности ", - подчеркнул Эрик Солхейм.

По словам Тедроса, здоровье людей напрямую связано с окружающей средой. "Загрязненные воздух и вода, а также вредное воздействие химических веществ ежегодно приводят к смерти 12,6 млн. человек. Это не может и не должно продолжаться", – заявил он.

Напомним, в городе Озерске Челябинской области зафиксирован экстремально высокий уровень радиационного загрязнения вблизи ядерного комбината Маяк. 

Источник: korrespondent.net

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