В ДНР заявили о ранении двух мирных жителей в результате обстрелов

Два мирных жителя ранены в результате обстрелов села Спартак к северу от Донецка и поселка Доломитное к северу от Горловки. Об этом сообщают сепаратистские СМИ, которые обвиняют в произошедшем ВСУ.

"В селе Спартак к северу от Донецка в результате применения миномета 82 мм ранен мирный житель", – сказал руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

И.о. главы Горловки Иван Приходько заявил, что в результате утреннего обстрела поселка Доломитное ранена женщина. Он утверждает, что якобы обстрел со стороны ВСУ продолжается и в настоящее время. Также зафиксировано повреждение жилого дома.

Как сообщал Корреспондент.net, за сутки 10 января в зоне АТО зафиксировали семь обстрелов со стороны сепаратистов. Погибли три бойца ВСУ, еще трое были ранены.

Источник: korrespondent.net