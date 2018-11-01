Ограбление в Ritz: полиция нашла часть драгоценностей

Полиция нашла часть драгоценностей, которые были похищены из ювелирного магазина отеле Ritz в Париже. Об этом в четверг, 11 января, сообщает Интерфакс, ссылаясь на французские СМИ.

Полицейские нашли часть украшений возле места ограбление. Очевидно преступник обронил их, пытаясь уйти от преследования. Также правоохранители нашли недалеко от Парижа сожженный автомобиль, есть веские основания полагать, что на нем скрылись преступники.

Местные СМИ отмечают, что в квартале, где находится отель Ritz, неоднократно происходили дерзкие ограбления.

Как сообщалось, в Париже пятеро неизвестных ограбили ювелирный магазин в отеле Ritz, вытащив ювелирные изделия на сумму более 4 млн евро.

Источник: korrespondent.net