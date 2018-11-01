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11. 01. 2018

В Польше заявили, что приняли 75 тысяч беженцев с Донбасса

В Польше находится более 1,5 миллионов украинцев, 5% из которых являются выходцами из Донбасса. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече с иностранными журналистами, сообщает TVN 24.

"Мы хотим убедить наших партнеров из ЕС, что мы выполняем нашу часть обязательств в деле миграции, но наша ситуация иная, чем ситуация в Италии или Греции. Сирия и Ливия – не единственные уязвимые и сложные регионы с точки зрения происхождения миграции", – сказал Моравецкий.

В этом контексте Моравецкий упомянул о большой миграции в Польшу из Украины, заявив, что на сегодняшний день в Польше находятся "около 1,5 млн украинцев, среди которых примерно 5% приехало из района Донбасса, где продолжаются боевые действия".

По его словам, Польша отстаивает позицию, что помогать беженцам с Ближнего Востока и Африки нужно в местах их происхождения. Среди примеров помощи в местах происхождения миграции премьер-министр упомянул об участии польского правительства, в частности, в Европейской инициативе по расширению экономических инвестиций.

Ранее Моравецкий заявлял, что Польша приняла более 100 тысяч беженцев из Украины.

Источник: korrespondent.net

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