В Польше запретили торговлю по воскресеньям

Депутаты польского парламента в четверг, 11 января, приняли закон, которым запрещается торговля по воскресеньям в стране. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Как отмечается, закон приняла верхняя палата парламента - Сенат. Нижняя палата - Сейм - приняла закон еще в ноябре прошлого года.

Согласно закону, с 1 марта 2018 года в каждом месяце магазины будут работать только в два воскресенья - в первую и последнюю неделю месяца.

С 2019 года магазины будут открыты только в одно воскресенье в месяц, а с 1 января 2020 начнет действовать полный запрет на торговлю по воскресеньям, за исключением 7 специально определенных воскресений в году - двух воскресений, предшествующих Рождеству, одному воскресенью, предшествующей Пасхе и последних воскресений января, апреля, июня и августа. Список этих воскресений также распространяется на 2018 и 2019 годы.

Работать по воскресеньям смогут цветочные и кондитерские магазины, пекарни и кафе, продающие мороженое.

Закон также предусматривает штраф за нарушение запрета, который будет составлять от 1000 до 100 000 злотых, а в случае постоянных нарушений запрета - лишение свободы.

Теперь закон о запрете на торговлю по воскресеньям ожидает подписи президента.

Ранее сообщалось, что в Польше собираются постепенно отказаться от торговли по воскресеньям.

Источник: korrespondent.net