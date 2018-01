Опру в президенты? У Трампа новый конкурент

Похоже, американцы не собираются останавливаться на президентстве Дональда Трампы, и готовы к новым неординарным голосованиям при выборе руководства страны.

В ночь с 7 на 8 января в Лос-Анджелесе вручали премию Золотой глобус. Популярная телеведущая Опра Уинфри получила награду за вклад в кинематограф и произнесла речь о рассовом неравенстве, которую журналисты уже успели окрестить программной. После этой речи Уинфри стали считать потенциальной кандидаткой в президенты США от Демократической партии.

Причем Дональд Трамп уже заявил, что готов побороться с телеведущей на выборах в 2020 году.

Корреспондент.net выяснил, почему эта идея не так уж и фантастична.

Программное выступление

На церемонию Золотого глобуса-2018 актрисы, сговорившись, пришли в черном – в знак протеста против харассмента и сексуального насилия в киноиндустрии.

Слова Опры Уинфри также были посвящены тем женщинам, «которые чувствовали себя достаточно сильными говорить и рассказать свои личные истории». А сами печально известные истории о домогательствах, по ее мнению, затрагивают не только индустрию развлечений, но стоят над любой культурой, расой, религией, политикой или профессией.

“Слишком долго женщин никто не слышал, им не верили, если они осмеливались говорить правду о власти этих мужчин. Но время этих мужчин подошло к концу. Их время подошло к концу”, - заявила Опра.

Финал продолжительного и вдохновенного спича был обращен к молодым девушкам и завершен оптимистическим утверждением нового дня, который «уже на горизонте», и который «будет нашим». Речь телеведущей несколько раз прерывалась аплодисментами.

“Я хочу сказать всем девочкам, которые смотрят на меня, что новый день уже на горизонте! И что когда он, наконец, настанет, то это произойдет благодаря чудесным женщинам, многие из которых сейчас в этом зале, и некоторым феноменальным мужчинам, которые ведут упорную борьбу, чтобы, когда они станут лидерами и поведут нас в будущее, никому больше не приходилось говорить "Я тоже". Спасибо”, - закончила свое выступление Уинфри.

Почему именно она?

После выступления на церемонии Золотого Глобуса фанаты Опры заполонили Интернет с призывами к ней баллотироваться на выборах президента США в 2020 году.

«После такого выступления у Опры просто нет выбора, кроме как участвовать в президентской кампании», - заявила актриса Мэрил Стрип по окончании церемонии.

Опра Уинфри прославилась благодаря своему телевизионному шоу - «Шоу Опры Уинфри», которое выходило на экраны с 1968 по 2011 годы.

Сейчас Уинфри владеет собственной киностудией, журналом O, The Oprah Magazine, коммерчески успешным ресурсом Oprah.com, радиосетью, и наконец именным кабельным телеканалом OWN: The Oprah Winfrey Network.

Журнал Forbes назвал её девятой по влиятельности женщиной в 2005 году и первой — в 2007 году, самым влиятельным человеком в шоу-бизнесе в 2009 году, самой влиятельной знаменитостью в 2010 и 2013 году. За ней рекорд по нахождению в списке ста наиболее влиятельных людей года по мнению американского журнала Time.

Уинфри - первая чернокожая женщина-миллиардер в истории, так почему ей не стать первой чернокожей женщиной-президентом? Состояние Опры оценивают в 2,9 миллиарда долларов, в 2017 году она стала самой богатой женщиной в Америке.

Трамп уже боится?

Нынешний президент США Дональд Трамп, уже заявил, что готов к возможной конкуренции с Опрой в 2020 году.

"Да, я обойду Опру на выборах. Опра, это будет очень весело... ", - цитирует комментарий Трампа CNN.

Он добавил, что хорошо знаком с телеведущей и даже был со своей семьей в одном из финальных эпизодов ее известного шоу. В то же время он сомневается, что Уинфри будет баллотироваться. Трамп до своего президентства неоднократно тепло отзывался в Twitter о телеведущей.

Опра и Трамп знакомы очень давно

В тоже время, по мнению издания Time, у Уинфри есть все шансы обойти Трампа и повторить его путь в Белый Дом.

Оба являются медийными знаменитостями и известны настолько, что их легко узнают только по имени или по фамилии. Уинфри занимала главное место в дневном телешоу, которое шло на протяжении 25 лет. Трамп был звездой реалити-шоу «Ученик», которое продолжалось 15 сезонов.

Оба в начале 2009 года завели аккаунты в Twitter. Уинфри создала его в январе, и сегодня у нее 41,2 миллиона подписчиков. Трамп присоединился к этой соцсети спустя два месяца, и сегодня у него 46,3 миллиона подписчиков.

Оба хорошо поднаторели в саморекламе. Уинфри фигурирует на обложке каждого номера журнала O, The Oprah Magazine, который выходит с 2000 года и имеет аудиторию 2,4 миллиона читателей. Трамп создал три журнала, но тираж у каждого из них никогда не превышал 200 тысяч экземпляров.

По опросам общественного мнения оба идут ноздря в ноздрю. Квиннипэкский университет в марте 2017 года провел опрос, в ходе которого 43% респондентов положительно отозвались о Трампе, а 53% отрицательно. В ходе того же самого опроса Уинфри набрала 52% положительных отзывов и 23% отрицательных.

Опра уже участвовала в выдвижении кандидатов в президенты. Уинфри поддержала Барака Обаму на праймериз в 2008 году, что могло иметь определенное значение для его победы над Хиллари Клинтон.

При этом, у Уинфри нет опыта работы на выборных должностях, и в прошлом она лишь изредка выступала со своими комментариями по различным вопросам. Это даст ей возможность провести амбициозную и вдохновляющую кампанию, не разглашая своих подробных планов, как это сделал Трамп в 2016 году, пишет Time.

“Если Уинфри захочет (а пока нет оснований полагать, что такое желание у нее имеется), то она легко сможет подняться из ниоткуда и занять господствующие позиции на демократическом поле, сорвав планы бесчисленных стратегов, вашингтонских политических кругов и партийных аппаратчиков. Даже если она не выиграет номинацию и не станет кандидатом, ей удастся создать огромную силу притяжения на всем поле демократической политики. Демократы могут скорбеть по поводу бесплодной победы знаменитости Трампа, однако есть основания полагать, что в их рядах может оказаться не менее успешная знаменитость.

Ранее Уинфри неоднократно заявляла, что ее не интересуют выборные руководящие должности. Но о ней все равно говорят. И последние слухи телезвезда до сих пор никак не прокомментировала.

Источник: korrespondent.net