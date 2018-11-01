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11. 01. 2018

США собираются отправить в Европу танковую бригаду

Летом 2018 года США отправят в Европу 1-ю танковую бригаду, входящую в состав 1-й кавалерийской дивизии, дислоцированной в Форт-Худ в Техасе. Об этом говорится в заявлении на сайте армии США.

Отмечается, что танковую бригаду направят в рамках ротации сил операции Atlantic Resolve.

"Бригада Ironhorse надеется вернуться в Европу, чтобы продолжить работу с нашими партнерами по НАТО и регионам", - сказал полковник Уилсон Резерфорд IV, командующий 1-й танковой бригады.

"Мы - подготовленная боевая бригада, которая полностью готова к проведению полного комплекса операций в поддержку армии США в Европе", - добавил.

Операция Atlantic Resolve была запущена в апреле 2014 года в ответ на агрессивные действия России в Украине. В рамках операции сухопутные силы США принимают участие в многонациональных учениях в Польше, Прибалтике, Румынии, Болгарии и Венгрии.

Ранее в США спрогнозировали численность войск в Европе.

Ранее в Пентангоне заявляли, что армия США в Европе не готова к войне с РФ.

Источник: korrespondent.net

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