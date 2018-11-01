В РФ учебник истории отправили на экспертизу из-за Евромайдана – СМИ

Министерство образования и науки РФ отправило на экспертизу учебник для 10 классов История России. Начало XX – начало XXI века, в котором говорится о событиях в Украине в 2014 году. Об этом в четверг, 11 января, пишет Медуза со ссылкой на протокол заседания российского МОН.

Отмечается, что к учебнику истории для десятиклассников авторства Олега Волобуева, Сергея Карпачева и Петра Романова (издательство ДРОФА) возникли претензии в Совете Федерации. В нем украинские события 2014 года получили определение как "революция".

В октябре российский сенатор Сергей Цеков на пленарном заседании процитировал отрывок из учебного пособия про украинские события 2014 года: "Революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров".

Кроме этого, издание раскритиковали ряд топ-чиновников и пропагандистских журналистов.

Выводы эксперты должны представить до 27 января.

Напомним, ранее Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины запретил ввоз изданных в России сказок о богатырях.

Источник: korrespondent.net