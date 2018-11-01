В РФ увидели украинский след в атаке на авиабазу

В бомбах, которые сбросили на российские базы в Сирии, испорльзовалось вещество, которое могло быть создано на украинском заводе. Об этом в четверг, 11 января, сообщил начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков, пишет РИА Новости.

"Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе Украиной на Шосткинском заводе химических реактивов", — сказал Новиков.

Генерал отметил, что это вещество невозможно создать в кустарных условиях. Также Новиков добавил, его нельзя переместить из других боеприпасов.

В Генштабе РФ отмечают, что сейчас проходит следствие, которое и установит, в какой стране произвели взрывчатку.

Напомним, в Минобороны РФ сообщили об обстреле Хмеймима и гибели двух военных. На авиабазу налетели 13 беспилотников с самодельными бомбами.

Источник: korrespondent.net