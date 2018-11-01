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11. 01. 2018

В России мать продавала девственность 13-летней дочери

В Москве задержали мать 13-летней девочки, которая хотела продать свою дочь в сексуальное рабство. Об этом в четверг, 11 января, рассказала официальный представитель Московского межрегионального следственного управления СКР Елена Марковская, сообщает Lenta.ru.

По ее словам, девственность своего ребенка жительница Челябинска оценила в полтора миллиона рублей. Вместе с женщиной задержали и ее подругу, которая была соучастницей преступления.

"Обе женщины были задержаны в плавучем ресторане, причаленном к берегу Москвы-реки в районе улицы Гурьянова днем 10 января, сразу после получения наличных денег. На первом же допросе обе свою вину признали частично. Следствие намерено ходатайствовать об аресте обеих", - уточнила Марковская.

Напомним, в Украине в 2017 году правоохранители зафиксировали 12 попыток продать детей, в четырех случаях речь шла о новорожденных

Источник: korrespondent.net

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