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11. 01. 2018

В США Ford с автопилотом разбили в первый же день испытаний

В американском Питтсбурге произошло ДТП, в котором разбили автомобиль Ford, оборудованный автопилотом от компании Argo. Авто выехало на первый свой тест-драйв, сообщает в четверг, 11 января, издание The Guardian.

Отмечается, что столкновение произошло не по вине автопилота -  в авто на красный свет въехал фургон. В результате столкновения два пассажира модифицированного авто были госпитализированы с различными травмами. Их жизни ничто не угрожает.

"Мы знаем, что в результате несчастного случая, где был задействован испытательный автомобиль Argo, пострадали люди. Мы собираем всю информацию. Наше основное внимание уделяется обеспечению того, чтобы все пассажиры и участники дорожного движения были в безопасности", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь компании Ford.

Обвинения пока никто никому не выдвигал до конца следствия.

Как сообщалось, в США автобус-беспилотник попал в ДТП через час после выхода на маршрут.

Источник: korrespondent.net

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