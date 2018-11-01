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11. 01. 2018

В Херсонской области массовый мор диких птиц

В Каланчакском районе Херсонской области зафиксировали массовый мор диких птиц Черного моря. Об этом в четверг, 11 января, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

По данным ведомства, возможная причина мора птиц – высокопатогенный грипп А или вирусная псевдочума.

Первые сообщения о массовой гибели диких птиц (преимущественно лысухи) начали поступать 7 января. В частности, между Хорлами и полуостровом Карабай Каланчакского района со стороны Черного моря к берегу прибило более 5000 трупов лысухи.

По состоянию на 11 января отобраны пробы воды в районе местных населенных пунктов и пробы биоматериала птиц на исследования относительно инфекций (высокопатогенный грипп А и болезнь Ньюкасла (вирусная псевдочума птиц)).

Экологи не исключают версию, что птицы могли погибнуть на территории Крыма, потом их трупы течением отнесло к материковой части Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днестровском лимане случился массовый мор рыбы.

Источник: korrespondent.net

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