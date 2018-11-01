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11. 01. 2018

Япония поставила оборудование в больницы Украины

Правительство Японии завершило поставку медицинского оборудования в 11 украинских больниц, закупленного на средства Непроектной грантовой помощи в рамках всемирной программы Официальной помощи в целях развития на $3,6 млн. Об этом в четверг, 11 января, сообщила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун, пишет Интерфакс-Украина.

По ее словам, в целом в рамках программы правительство Японии поставило в украинские клиники восемь цифровых рентгеновских систем Radrex и шесть энодскопических систем Evis Exera ІІІ.

Рентгеновские системы были поставлены в областные больницы Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Житомирской областей, а также в Боловодскую центральную районную больницу, Старобельское районное территориальное медицинское объединение и Дрогобычскую городскую больницу №1.

Отмечается, что грантовая программа действует с 2014 года. Оборудование по программе закупало британское закупочное агентство Crown Agents, которое сотрудничает с правительством Японии в сфере закупок в здравоохранения.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Японии выделяет более 230 миллионов гривен на медицинское оборудование для больниц в Украине.

Источник: korrespondent.net

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