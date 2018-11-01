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11. 01. 2018

РФ готова отдать Украине корабли и авиатехнику из Крыма – Путин

Россия готова вернуть Украине ее военную технику из Крыма. Такое заявление президент Российской Федерации Владимир Путин сделал в четверг, 11 января, на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств, пишет Телеканал Звезда.

"Мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику", – сказал он.

При этом Путин отметил, что вся украинская боевая техника – "десятки кораблей и десятки боевых самолетов" – находится в плачевном состоянии.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия передаст Украине около 350 единиц вооружения и военной техники, поскольку считает ее устаревшей для военных РФ.

Источник: korrespondent.net

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