Украинский самолет доставил запчасти для SpaceX в США

Самолет АН-124 Руслан украинского авиаконцерна Антонов в четверг, 11 января, доставил запчасти для ракет компании SpaceX в США, преодолев 3 613 км. Отчет о полете размещен на Flightradar24, пишет Новое время.

По данным СМИ, украинский самолет перевез крупногабаритную деталь весом свыше 28 тонн из аэропорта в Лос-Анджелесе в Титусвилл (штат Флорида). Полет продолжался 4:33 часа.

Задача стояла транспортировать часть головного обтекателя ракеты.

Напомним, ранее в компании SpaceX сообщили, что с мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с секретным космическим аппаратом для правительства США.

Источник: korrespondent.net