В Крыму была отремонтированная техника – ВМС

Практически вся техника, которая оставалась на территории оккупированного Крыма, была отремонтирована. Такое заявление в четверг, 11 января, сделал командующий военно-морскими силами Игорь Воронченко, пишет Украинская правда со ссылкой на 112 Украина.

По его словам, на период аннексии Крыма из 8 боевых кораблей был не на ходу только большой десантный корабль Константин Ольшанский, потому что тогда была потребность в ремонте главных двигателей. Кроме этого, корвет Луцк был на ремонте, "но был практически отремонтирован".

"Корветы Тернополь, Приднепровье, Хмельницкий на ходу, два тральщика Черкассы и Чернигов на ходу... Подводная лодка на 70% была отремонтирована, была потребность в замене клапанов", – сказал он.

Воронченко уточнил, что в Крыму осталось техники на 2 батальона БМП и 2 батальона БТРов.

"Они практически были готовы, процентов на 15-20 подлежали ремонту", – отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия готова вернуть Украине военную технику из Крыма. В то же время Владимир Путин заявил, что вся украинская боевая техника находится в плачевном состоянии.

Источник: korrespondent.net