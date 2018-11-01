11 января 2018, четверг, 23:42
-3°C
Завтра -2°C
-3°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,41
11. 01. 2018

В Крыму была отремонтированная техника – ВМС

Практически вся техника, которая оставалась на территории оккупированного Крыма, была отремонтирована. Такое заявление в четверг, 11 января, сделал командующий военно-морскими силами Игорь Воронченко, пишет Украинская правда со ссылкой на 112 Украина.

По его словам, на период аннексии Крыма из 8 боевых кораблей был не на ходу только большой десантный корабль Константин Ольшанский, потому что тогда была потребность в ремонте главных двигателей. Кроме этого, корвет Луцк был на ремонте, "но был практически отремонтирован".

"Корветы Тернополь, Приднепровье, Хмельницкий на ходу, два тральщика Черкассы и Чернигов на ходу... Подводная лодка на 70% была отремонтирована, была потребность в замене клапанов", – сказал он.

Воронченко уточнил, что в Крыму осталось техники на 2 батальона БМП и 2 батальона БТРов.

"Они практически были готовы, процентов на 15-20 подлежали ремонту", – отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия готова вернуть Украине военную технику из Крыма. В то же время Владимир Путин заявил, что вся украинская боевая техника находится в плачевном состоянии.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- Ну почему среди дураков так мало ленивых?!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.