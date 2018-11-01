Путин заговорил о нормализации отношений между Киевом и Москвой

Москва не заинтересована в "замораживании" конфликта на Донбассе и после его урегулирования российско-украинские отношения должны потеплеть. Такое заявление в четверг, 11 января, сделал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями российских средств массовой информации и информагентств, пишет Радио Свобода.

"Рассчитываю, что после решения вопросов на Донбассе – рано или поздно это произойдет, сомнений в этом нет, – будут нормализоваться межгосударственные отношения между Россией и Украиной в целом", – заявил он.

В то же время Путин не объяснил, при каком условии возможна такая нормализация отношений между Киевом и Москвой.

Напомним, ранее Путин заявил, что Россия готова вернуть Украине военную технику из Крыма.

Источник: korrespondent.net