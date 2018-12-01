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12. 01. 2018

Путин назвал лидера КНДР грамотным политиком

 
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын оказался победителем на нынешнем этапе противостояния, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию на Корейском полуострове. Об этом он сказал в четверг, 11 января, на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств, пишет Интерфакс.
 
"Думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть теперь ракета глобальной дальности до 13 тысяч километров, которая может достичь практически любой точки земного шара, любой точки на территории его вероятного противника", − отметил российский лидер.
 
По его словам, теперь северокорейский лидер "заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить".
 
"Абсолютно грамотный и зрелый уже политик", − подчеркнул Путин.

Источник: korrespondent.net

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