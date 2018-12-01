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12. 01. 2018

СМИ: Найдены все драгоценности, похищенные из отеля в Париже

Французские полицейские нашли все драгоценности стоимостью более четырех миллионов евро, которые были похищены из витрины знаменитого отеля Ritz в Париже, сообщает телеканал BFMTV.

Напомним, ограбление произошло вечером 10 января. Пятеро мужчин, некоторые из которых были вооружены топорами, ворвались в отель, пробили витрину и украли дорогостоящие украшения.

По информации телеканала, в ходе полицейской операции трое грабителей задержаны, еще двоим удалось скрыться. Сообщается, что вся добыча находилась в сумке одного из задержанных.

Ранее сообщалось, что была найдена часть драгоценностей, которые были похищены из ювелирного магазина в парижском отеле.


 

Источник: korrespondent.net

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