СМИ: Найдены все драгоценности, похищенные из отеля в Париже

Французские полицейские нашли все драгоценности стоимостью более четырех миллионов евро, которые были похищены из витрины знаменитого отеля Ritz в Париже, сообщает телеканал BFMTV.

Напомним, ограбление произошло вечером 10 января. Пятеро мужчин, некоторые из которых были вооружены топорами, ворвались в отель, пробили витрину и украли дорогостоящие украшения.

По информации телеканала, в ходе полицейской операции трое грабителей задержаны, еще двоим удалось скрыться. Сообщается, что вся добыча находилась в сумке одного из задержанных.

Ранее сообщалось, что была найдена часть драгоценностей, которые были похищены из ювелирного магазина в парижском отеле.





Источник: korrespondent.net