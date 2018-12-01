Трамп "продал" Норвегии несуществующие истребители

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьером Норвегии Эрной Сульберг ошибочно заявил, что Вашингтон продал скандинавской стране самолеты F-52, пишет Sputnik International.
"В ноябре мы начали поставлять истребители F-52 и F-35", − сказал американский президент, однако, как отмечает издание, первый из упомянутых Трампом самолетов существует исключительно в компьютерной игре Call of Duty: Advanced Warfare.
Очевидно, американский лидер неправильно прочитал запись о том, что США должны поставить Норвегии 52 самолета F-35.
Trump just said we are selling F-52s to Norway. Here's an exclusive look at this new exciting aircraft. #f52 #stablegenius pic.twitter.com/OsN6kXNyar— UnfairUnbalanced (@unfairunbalancd) 10 января 2018 г.
Источник: korrespondent.net
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