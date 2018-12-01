Трамп "продал" Норвегии несуществующие истребители

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьером Норвегии Эрной Сульберг ошибочно заявил, что Вашингтон продал скандинавской стране самолеты F-52, пишет Sputnik International.

"В ноябре мы начали поставлять истребители F-52 и F-35", − сказал американский президент, однако, как отмечает издание, первый из упомянутых Трампом самолетов существует исключительно в компьютерной игре Call of Duty: Advanced Warfare.

Очевидно, американский лидер неправильно прочитал запись о том, что США должны поставить Норвегии 52 самолета F-35.

Некоторые пользователи соцсетей в шутку стали делать предположения о внешнем виде "новейшего самолета". Trump just said we are selling F-52s to Norway. Here's an exclusive look at this new exciting aircraft. #f52 #stablegenius pic.twitter.com/OsN6kXNyar — UnfairUnbalanced (@unfairunbalancd) 10 января 2018 г. Напомним, ранее стало известно, что Норвегия приобрела у США партию вооружения, в частности многоцелевые ударные истребители пятого поколения F-35. Трамп выдумал новое государство в США Напомним, опечатка Трампа в одном из сообщений в Twitter, вызвала бурную реакцию в сети. Позже читатели The Daily Telegraph избрали словом года загадочное covfefe американского лидера, а в США выпустили новое вино с таким названием.

Источник: korrespondent.net