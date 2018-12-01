Туск: Власти Польши могут вывести страну из ЕС

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что правительство Польши может попытаться вывести страну из Евросоюза, если ее лишат финансирования, сообщает The Telegraph.

Туск считает, что для правящей в Польше партии Право и справедливость выгоды от членства в Евросоюзе сводятся лишь к получению средств, причем для нее не имеют значения такие преимущества, как общий рынок, правовой режим и гарантированная безопасность.

Он уверен, что пока Варшава продолжает получать финансирование от ЕС, для властей страны "игра стоит свеч".

"Я могу легко представить себе ситуацию, когда Польша окажется в числе стран, вкладывающих средства (в Евросоюз − ред.), и тогда польское правительство решит, что настало время спросить граждан, хотят ли они видеть свою страну в ЕС. А затем власти приложат все усилия, чтобы убедить поляков в том, что с членством в ЕС пора распрощаться", − отметил глава Евросовета.

"В Брюсселе еще всерьез надеются − не скажу, что верят, этого, к сожалению, уже нет, − что Польша все же останется в Евросоюзе", − подчеркнул Туск.

Напомним, в декабре 2017 года Еврокомиссия начала процедуру санкций против Польши из-за введения скандальной судебной реформы, а также направила в Суд ЕС жалобу на Чехию, Венгрию и Польшу за невыполнение обязательств по перемещению мигрантов.

Источник: korrespondent.net