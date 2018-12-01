В США готовятся к отражению масштабной кибератаки

Представитель Минобороны США заявил, что Пентагон фиксирует рост числа кибератак против своих сетей и готовится к отражению самой масштабной атаки, передает РИА Новости.
"Теперь мы получаем 600-гигабайтные атаки на точки доступа в интернет и уникальные, различные способы атаки, о которых мы не думали раньше", − подчеркнул генерал.
При этом в сообщении Минобороны США не уточняется, из каких стран совершались или будут совершаться атаки.
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Источник: korrespondent.net
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