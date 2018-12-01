В США готовятся к отражению масштабной кибератаки

Представитель Минобороны США заявил, что Пентагон фиксирует рост числа кибератак против своих сетей и готовится к отражению самой масштабной атаки, передает РИА Новости.

Выступая в четверг, 11 января, на конференции в Виргинии, глава Управления оборонных информационных систем минобороны США генерал-лейтенант Алан Линн отметил, что еще несколько лет назад масштаб таких кибератак оценивался в 1−2 гигабайта и считался большим.

"Теперь мы получаем 600-гигабайтные атаки на точки доступа в интернет и уникальные, различные способы атаки, о которых мы не думали раньше", − подчеркнул генерал.

Он указал, что Пентагон уже готов к еще более масштабным атакам против своих систем, которые насчитывают 3,2 миллиона пользователей. "Мы бы назвали это "терабайтом смерти" − есть "терабайт смерти", который уже стоит на пороге. Мы готовы к этому, поэтому мы знаем, что это будет", − сказал Линн.

При этом в сообщении Минобороны США не уточняется, из каких стран совершались или будут совершаться атаки.

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Источник: korrespondent.net