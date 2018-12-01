Трамп заявил, что США не нужны мигранты из "стран-помоек" − СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с сенаторами в четверг, 11 января, что Штатам не нужны мигранты из "стран-помоек", пишет The Washington Post со ссылкой на два источника.

Отмечается, что группа законодателей на встрече в Белом доме предложила Трампу соглашение по защите мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки.

"Зачем нам все эти люди, приезжающие из стран-помоек", − приводит издание реакцию президента США.

Американский лидер подчеркнул, что США должны принимать мигрантов из таких стран, как Норвегия, с главой правительства которой он встретился в среду, 10 января.

В Белом доме не отрицают заявление президента страны.

"Некоторые политики в Вашингтоне предпочитают бороться за интересы других стран, но президент Трамп всегда будет бороться за интересы американского народа", − заявил представитель администрации президента США Радж Шах.

Ранее Трамп назвал "худшими из худших" людей, приезжающих в страну по программе иммиграционной визовой лотереи.

Источник: korrespondent.net