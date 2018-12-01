Экологи ФРГ призвали остановить Северный поток-2

Экологические организации Германии потребовали от ведущих немецких политиков положить конец проекту строительства газопровода Северный поток-2, пишет Der Tagesspiegel.
Экологи считают, что Северный поток-2 угрожает уязвимой экологической системе Балтийского моря и "вбивает клин между солидарностью и доверием внутри Европейского союза".
Авторы письма потребовали от политиков дистанцироваться от Северного потока-2 и приложить все усилия, чтобы была проведена "независимая, критическая проверка процедуры утверждения" проекта российского газопровода.
Экологические организации подчеркнули в письме, что готовы добиваться закрытия проекта через суд.
Новый трубопровод планируется построить рядом с Северным потоком. Против реализации проекта выступает ряд стран.
Источник: korrespondent.net
новость
новость