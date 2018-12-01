12 января 2018, пятница, 09:13
-2°C
Завтра -4°C
-2°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,41
12. 01. 2018

Экологи ФРГ призвали остановить Северный поток-2

Экологические организации Германии потребовали от ведущих немецких политиков положить конец проекту строительства газопровода Северный поток-2, пишет Der Tagesspiegel.

Отмечается, что Всемирный фонд дикой природы и Союз охраны природы Германии направили открытое письмо канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, председателю Христианско-социального союза Хорсту Зеехоферу и лидеру Социал-демократической партии Мартину Шульцу.

Экологи считают, что Северный поток-2 угрожает уязвимой экологической системе Балтийского моря и "вбивает клин между солидарностью и доверием внутри Европейского союза".

Авторы письма потребовали от политиков дистанцироваться от Северного потока-2 и приложить все усилия, чтобы была проведена "независимая, критическая проверка процедуры утверждения" проекта российского газопровода.

Экологические организации подчеркнули в письме, что готовы добиваться закрытия проекта через суд.

Ранее сообщалось, что Северный поток-2 получил первое частичное разрешение в Германии. 
Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. 

Новый трубопровод планируется построить рядом с Северным потоком. Против реализации проекта выступает ряд стран.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ну почему среди дураков так мало ленивых?!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.