Экологи ФРГ призвали остановить Северный поток-2

Экологические организации Германии потребовали от ведущих немецких политиков положить конец проекту строительства газопровода Северный поток-2, пишет Der Tagesspiegel.

Отмечается, что Всемирный фонд дикой природы и Союз охраны природы Германии направили открытое письмо канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, председателю Христианско-социального союза Хорсту Зеехоферу и лидеру Социал-демократической партии Мартину Шульцу.

Экологи считают, что Северный поток-2 угрожает уязвимой экологической системе Балтийского моря и "вбивает клин между солидарностью и доверием внутри Европейского союза".

Авторы письма потребовали от политиков дистанцироваться от Северного потока-2 и приложить все усилия, чтобы была проведена "независимая, критическая проверка процедуры утверждения" проекта российского газопровода.

Экологические организации подчеркнули в письме, что готовы добиваться закрытия проекта через суд.

Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с Северным потоком. Против реализации проекта выступает ряд стран. Ранее сообщалось, что Северный поток-2 получил первое частичное разрешение в Германии.

Источник: korrespondent.net