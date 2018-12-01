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12. 01. 2018

СМИ: Пьяный россиянин погиб в ДТП на Шри-Ланке

На юге Шри-Ланки в результате ДТП один россиянин погиб, а его соотечественник попал в больницу, сообщает портал Hiru News со ссылкой на информацию полиции.

Отмечается, что, инцидент произошел утром 11 января в населенном пункте Камбурупития на трассе Галле-Матара, когда россияне ехали на велосипедах из населенного пункта Велигама в Матару.

По информации портала, оба россиянина на момент аварии находились в состоянии алкогольного опьянения.

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Ранее сообщалось, что в тайской Паттае турист из России врезался в толпу прохожих на мотоцикле. В результате аварии погибли три человека.

Источник: korrespondent.net

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