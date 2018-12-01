США хотят блокировать морские пути в КНДР

Директор по политическому планированию Госдепартамента США Брайан Хук заявил в четверг, 11 января на брифинге в Вашингтоне, что США планируют обсудить меры контроля морских путей в КНДР на предстоящей встрече министров иностранных дел по Северной Корее.

"Мы продолжаем изучать все опции для расширения возможности препятствовать движению судов, перевозящих товары в КНДР и из нее, поддерживая тем самым ядерную и ракетную программы Пхеньяна", − отметил Хук.

Такие меры помогли бы отрезать доступ Северной Кореи к ресурсам, пояснил он.

Главы МИД России и Китая на переговоры в Ванкувере не приглашены. В то же время Вашингтон планирует впоследствии ознакомить Москву и Пекин с результатами консультаций. Со стороны США во встрече примут участие госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис.

Напомним, встреча министров иностранных дел по поводу ситуации вокруг КНДР пройдет 16 января в Ванкувере, ее организуют США и Канада. В переговорах примут участие представители Южной Кореи, Японии, Индии и Швеции.

Ожидается, что в Ванкувер также приедут главы МИД стран, чьи войска принимали участие в Корейской войне 1950-53 годов в составе миссии ООН − то есть Австралии, Бельгии, Великобритании, Колумбии, Эфиопии, Франции, Греции, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Филиппин, ЮАР, Тайланда и Турции.

Россия выступила против экономической блокады КНДР

Как сообщал Корреспондент.net, 22 декабря Совбез ООН принял резолюцию, которая вводит новые санкции против Северной Кореи. Документ практически полностью ограничивает возможности КНДР по импорту продуктов нефтепереработки, запрещает закупать у Пхеньяна продовольствие, станки и электрооборудование, и поставлять в страну транспортные суда и промышленное оборудование.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net