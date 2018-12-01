Ким Чен Ын готов жить под санкциями сто лет

Глава КНДР Ким Чен Ын считает, что его стране абсолютно не страшны санкции. Об этом он заявил, выступая перед сотрудниками академии наук Северной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его словам, стране не страшны санкции, поскольку у нее сильный экономический потенциал.

"У нас есть основа самостоятельной национальной экономики, и у нас есть сильный научно-технический потенциал и их блестящие умы, так что у нас не возникнет трудностей, даже если враги введут санкции на 10 и на 100 лет", отметил Ким Чен Ын.

Напомним, в этом году Европейский Союз в рамках выполнения резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР расширил санкции против этой страны, включив в него 16 физических лиц.

Источник: korrespondent.net