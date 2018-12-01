Трамп продлит приостановку санкций против Ирана – СМИ

Американские власти готовы продлить процесс приостановки санкций в отношении Ирана на 120 дней в рамках сделки по атому. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники в окружении президента Дональда Трампа.

Источники агентства утверждают, что США готовы соблюдать условия соглашения по ядерной программе Тегерана. Вместе с тем, официально о продлении режима приостановки санкций Трамп объявит позднее.

Президент принял такое решение после обсуждения со всей командой по нацбезопасности, включая советника по вопросам национальной безопасности Герберта Макмастера, шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Однако, как отметил источник агентства, решение Трампа в итоге должно дать время Белому дому и Конгрессу выработать новые ограничительные меры в отношении Ирана.

Напомним, в рамках атомной сделки Иран обязался отказаться от разработки ядерного оружия в ближайшем будущем. Взамен ему было позволено расширить использование атомной энергии.

Источник: korrespondent.net