Есть что показать. Международная ситуация вокруг Украины в начале 2018

Пока украинские политики наслаждаются длительными новогодними праздниками, как правило, вдалеке от дома, на международной арене события бурлят. Корреспондент разобрался, какова внешнеполитическая ситуация вокруг Украины в начале 2018 года.

Новогодние гулянья в Украине традиционно затянулись почти на две недели. Народные депутаты на продолжительных каникулах, министры сумели собраться на заседание правительства только к 11 января, Президент поздравляет с праздниками и подписывает прошлогодние законы, даже Михомайдан не собирается. Зато за границами Украины отдыхают меньше, и оттуда к нам приходит немало новостей, пишет Валерий Литонинский в №1 журнала Корреспондент..

Западные соседи Украины — Венгрия и Польша — успели провести двустороннюю встречу на высшем уровне в Будапеште. С обеими странами в 2017 году у Украины случился ряд громких конфликтов, уладить которые до конца так и не удалось. Премьер-министры Венгрии и Польши Виктор Орбан и Матеуш Моравецкий на встрече в первую очередь посылали сигналы Брюсселю о том, что их страны хотят играть более весомую роль в Европейском Союзе и что с осью Будапешт — Варшава надо бы начать считаться. Тем более что они выработали единую позицию.

Затронули премьер-министры и украинский вопрос. Так, поляки вновь вернулись к разговорам о многочисленных украинских «беженцах», которых они приютили. Моравецкий утверждает, что Польша приняла уже 1,5 млн украинцев, и по меньшей мере несколько десятков тысяч из них — это люди из зоны военных действий. Однако, по официальным данным, которые ранее обнародовало посольство Украины в Польше, Варшава за 10 месяцев 2017 года предоставила статус беженца всего 56 украинцам.

А все остальные? Это трудовые мигранты (см. также стр. 38), которые платят налоги в Польше и в которых остро нуждается польская экономика. И вовсе не безработные получатели социальной помощи. Но польский премьер эту тему деликатно обошел.

Хотя есть о чем говорить: под Варшавой одно предприятие обязало сотрудников-украинцев носить одежду в цветах национального флага. Такое обозначение не имеет функционального содержания и касается исключительно наших сограждан. На заводе объяснили, что таким образом «помечают» сотрудников, которые не разговаривают на польском. Но таким вопиющим фактом сегрегации в стране ЕС в XXI веке уже заинтересовались правоохранительные органы.

Заявлениями об украинцах Варшава пытается отбиться от требований Брюсселя принимать мигрантов — его польские власти продолжают игнорировать. А в отношениях с Киевом Варшава дошла даже до формирования «черных списков».

В конце 2017 года Украина и Польша предприняли шаги для нормализации отношений. В Харьков приехал президент Польши Анджей Дуда, и стороны сделали заявления о том, что различия в видении истории не должны мешать сотрудничеству стран. Но новых конфликтов избежать вряд ли удастся. 2018 год в Польше, как и в Украине, предвыборный. Правящая партия Польши Право и справедливость пришла к власти с националистическими лозунгами, новая борьба за ультраправый электорат не позволит пойти на смягчение в отношениях с соседями. Кроме того, в 2018 году Польша будет отмечать 75-летие Волынской трагедии, что, несомненно, станет новым испытанием для украинско-польских отношений.

Тем не менее стартовые позиции-2018 в отношениях с Польшей обнадеживают: 9 января был отправлен в отставку известный своей недружественной позицией по отношению к Украине министр иностранных дел соседней державы Витольд Ващиковский. Нет-нет. Это не реверанс в сторону Киева после визита польского президента в Украину, как приятно было бы думать. Просто в Варшаве случился правительственный кризис, и Беата Шидло, представляющая партию Право и справедливость, 7 декабря подала в отставку с поста премьер-министра. Причина — нарастающие проблемы в экономике. 11 декабря был представлен состав нового правительства Польши, но отдельные назначения продолжались до второй недели января 2018 года. Новый министр иностранных дел — профессор Яцек Чапутович (Jacek Krzysztof Czaputowicz).

Чапутович — не карьерный дипломат, но имеет опыт научных исследований в сфере международных отношений, руководил Национальной школой государственного управления и даже возглавлял в 2017 году Дипакадемию польского МИД. В общем, есть все условия для перезагрузки украинско-польских отношений.

Россия и ее «миротворцы»

На противоположном фланге украинских границ относительное затишье — Россия активно готовится к очередным перевыборам Владимира Путина. Однако Украине от этого не намного легче. Урегулирования на Донбассе в ближайшее время, несмотря на предновогодний обмен пленными, ждать не стоит.

Идея с вводом миротворцев нежизнеспособна — уже открыто признал и постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко. По его словам, вся возня вокруг этой темы — игра Кремля, а настоящей миротворческой миссии на Донбассе Москва никогда не хотела. Украина не согласится на участие в миротворческом контингенте российских военных. Кремль на другие условия не пойдет. Тупик под непрекращающиеся сводки об обстрелах и жертвах.

Зато возник скандал с теми, кого последнее время все чаще называют «агентами Кремля» внутри Украины, — Московским патриархатом Украинской православной церкви. Началось все с ситуации откровенно дикой — в Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать трагически погибшего двухлетнего малыша, сославшись на то, что ребенка крестили в церкви Киевского патриархата. Промосковского священника поддержало и руководство патриархата — для них мальчик не был членом церкви, а «люди, называющие себя Киевским патриархатом, не являются церковью — это религиозно-политическая организация».

Реакция общества была жесткой. По всей стране под церкви Московского патриархата начали нести детские игрушки в знак протеста, причем священники не всегда реагировали адекватно, сообщалось и о драках. А главный центр противостояния переместился в Киев, под Киево-Печерскую Лавру. Украинские националисты блокировали Лавру с требованием выгнать оттуда «агентов ФСБ», настоятелю Лавры владыке Павлу вспомнили и признание Крыма российским, и противодействие Евромайдану.

Протесты националистов под Лаврой

Напряженность вокруг УПЦ МП растет. И дальше работать должны политики, чтобы не пришлось работать силовикам.

Запад на страже правосудия

Еще одним поводом, который взбудоражил украинское общество, стало дерзкое убийство правозащитницы Ирины Ноздровской. Несмотря на его чисто уголовный характер, оно быстро приобрело политический окрас. С требованием объективного расследования убийства Ноздровской состоялся многолюдный митинг под зданием Киевского областного управления Национальной полиции.

С одной стороны, дело Ноздровской — это история о том, что, несмотря на все «непрекращающиеся реформы», о которых нам рассказывают, полиция просыпается ото сна только под давлением мощнейшего общественного протеста.

В обществе слышны призывы к самосуду

С другой — показательна реакция западных партнеров Украины на это дело. Даже такое частное происшествие было прокомментировано посольством США в Украине: в сообщении подчеркнули, что «виновные должны быть привлечены к ответственности». Глава инвестфонда Hermitage Capital и руководитель кампании за выполнение акта Магнитского Билл Браудер пошел еще дальше и пригрозил украинским властям персональными санкциями, в случае отсутствия результатов расследования по факту убийства правозащитницы. Актом Магнитского нынешней украинской власти еще не угрожали.

После таких заявлений подозреваемый нашелся достаточно быстро и даже успел чистосердечно признать свою вину. Надеемся, дело действительно расследовали, а не назначили козла отпущения. В любом случае это важный сигнал для украинской власти. Запад устал от саботажа и импотентности украинских правоохранителей, и вовлеченность партнеров в реформирование не ограничится только защитой борцов с коррупцией да выдачей грантов на реформы.

Тем временем надвигаются очередные ежегодные смотрины в Давосе. На всемирном экономическом форуме кроме уже традиционного украинского завтрака, который организовывает Виктор Пинчук и на котором планирует присутствовать Президент Петр Порошенко вместе с другими высшими руководителями страны, впервые откроют еще и Украинский дом. В нем представят инвестиционные возможности в украинские сектора IT и инноваций. Вот только найдет ли власть, чем похвастаться в Давосе? Например, в составленном экспертами Всемирного экономического форума рейтинге государств по уровню организованной преступности Украина заняла 113-е место из 137 стран.Как раз между Угандой и Тринидад и Тобаго. Причем, согласно выводам экспертов, уровень организованной преступности в Украине повышается. Конечно, власти наверняка вновь похвастаются безвизом с ЕС, но кого это удивит именно в Давосе?

Источник: korrespondent.net