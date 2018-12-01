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12. 01. 2018

ВМС Украины и США провели учения в Черном море

В Черном море прошли совместные учения украинских и американских Военно-морских сил. Об этом в пятницу, 12 января, сообщили в пресс-центре командования ВМС Украины.

"Морская авиация ВМС вооруженных сил Украины в Черном море провела совместные тренировки типа PASSEX с кораблем USS Carney (DDG 64) военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Целью мероприятия была отработка взаимодействия в соответствии со стандартами НАТО, повышение уровня взаимосовместимости", — сообщили в Вооруженных силах Украины.

Несмотря на сложные погодные условия украинские вертолеты совершили более десяти посадок на борт американского корабля, провели разведку.

Напомним, утром 8 января в Одесском порту пришвартовался американский эсминец Carney DDG64.

Источник: korrespondent.net

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