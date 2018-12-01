Европарламент обсудит российскую пропаганду

Во время пленарной сессии Европарламента на следующей неделе будет рассмотрен вопрос российской пропаганды. Об этом сообщила в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕП Маржори ван ден Бруке, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что тема влияния российской пропаганды была инициирована Европейской народной партией.

"Каждый месяц одна из политических фракций имеет возможность сама выбрать актуальную тему для дебатов. На этот раз это делает фракция EPP (European People's Party, Европейская народная партия – ред.), которая выбрала тему "Россия и влияние российской пропаганды в странах Европейского союза", – сказала ван ден Бруке.

Дебаты, запланированы на 17 января, на вторую половину дня, добавила ван ден Бруке.

Как сообщалось, ранее ЕС впервые заложил в бюджет средства на борьбу пропагандой.

Напомним, в Молдове и.о. президента подписал закон против российской пропаганды.

Источник: korrespondent.net