Добрый Путин. РФ отдает Украине корабли из Крыма

Президент России Владимир Путин сделал новое неожиданное заявление по Украине - о готовности передать Киеву оставшуюся в Крыму украинскую военную технику.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал предложение Путина "жестом доброй воли", а в Украине заявили о необходимости этот вопрос тщательно изучить из-за подозрения на "грязную кремлевскую игру".

Корреспондент.net разбирался, о какой военной технике Украины в Крыму идет речь.

Путин ждет украинских военных в Крыму

На встрече с представителями российских СМИ 11 января Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли, авиатехнику и бронетехнику из Крыма.

"Готовы передать военные корабли Украины, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику", - заявил российский президент, подчеркнув, что "она находится в плачевном состоянии", поскольку никем не обслуживалась.

Ответ Украине. Россия развернула в Крыму С-400

Он отметил, что речь идет о десятках военных кораблей и самолетов. Путин предложил украинским военным самим забрать корабли.

По словам Путина, в Крыму остался "значительный боезапас", но он транспортировке не подлежит и его нужно утилизировать. Он готов пригласить украинских военных в Крым, чтобы они участвовали в процессе утилизации.

Российский лидер также назвал сложившуюся ситуацию в отношениях между Россией и Украиной ненормальной и выразил надежду, что в будущем они будут нормализованы.

"Абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня", - подчеркнул Путин.

Отметим, что о "братском, едином народе" президент России говорит практически на каждом подобном выступлении.

Он также заявил, что Россия не заинтересована в заморозке конфликта в Донбассе.

12 января Песков пояснил, что значит заявление Путина. По его словам, предложение передать военную технику из аннексированного Крыма Украине - это "жест доброй воли", чтобы урегулировать конфликт на востоке Украины.

"Это еще один жест доброй воли, проявление политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки", - сказал он.

По словам спикера Кремля, до начала АТО в Донбассе часть военной техники была возвращена Украину. Он подчеркнул, что Путин "неоднократно подчеркивал и демонстрировал заинтересованность России" в выходе отношений между Москвой и Киевом "из того пике, в которое они вошли, и выходом из того плачевного состояния, в котором находятся".

Он отметил, условия возвращения украинских кораблей и авиатехники будут ясны после контактов военных и дипломатов с обеих сторон, а также после реакции украинских властей. Песков отметил, что процесс передачи военной техники Киеву потребует много контактов с Украиной.

Какая техника осталась в Крыму

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что заявление Путина нужно тщательно изучить, поскольку за ним может скрываться "грязная кремлевская игра".

"Решение будет приниматься на уровне высшего политического руководства государства. Я побоюсь сказать, но это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались разменной картой в какой-то грязной кремлевской игре", - добавил Воронченко.

Он отрицает слова российского президента о плачевном состоянии техники.

"На период аннексии Крыма из восьми боевых кораблей был не в ходу только один БДК (большой десантный корабль) Ольшанский, там была потребность в ремонте главных двигателей", - сказал Воронченко.

Командующий ВМС рассказал, что корветы Тернополь, Приднепровье и Хмельницкий, корабль управления Славутич, тральщики Черкассы и Чернигов были на ходу; противолодочный корвет Луцк был в ремонте, а подлодка Запорожье была отремонтирована на 70 процентов.

Он также уточнил, что в аннексированном Крыму оставалось техники на два батальона БМП и два батальона БТР, из которых пятая часть подлежала ремонту. Также были готовы семь дивизионов артиллерии и четыре минометных батареи были тоже готовы.

Cмотрите фотогалерею: Добрый Путин. РФ отдает Украине корабли из Крыма

Воронченко подчеркнул, что авиационная техника, которая оставалась в Крыму и которая могла подняться в воздух, была поднята и по сегодняшний день выполняет задачи на территории материковой Украины.

Однако главный редактор российского журнала Экспорт вооружений Андрей Фролов заявил РБК, что в Крыму из украинской авиации остались семь истребителей МиГ-29, два истребителя МиГ-29УБ и три экземпляра учебно-боевого самолета Л-39М1.

Он добавил, что из морской техники в Крыму остались 17 кораблей и судов обеспечения

Полковник запаса, главный редактор российского журнала Арсенал Отечества Виктор Мураховский напомнил агентству, что Россия основную часть техники украинской армии отдала в 2014 году.

"Там остались несколько БМП, БТР и небольшое количество танков Т-64 - всего около двух десятков машин. Один дивизион устаревшей версии С-300", - сказал эксперт.

Вскоре первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украина не продаст Крым за корабли.

"Да, это наши корабли, украденные Путиным. Доведены до ужасного состояния, как и сам Крым, оккупантами. Все, к чему прикасается "русский мир", приходит в негодность. Мы вернем Крым, и всю украинскую собственность там, в том числе и корабли. Как и Донбасс", - написала Геращенко в Facebook.

Однако в министерстве иностранных дел 12 января заявили о "тщательной проработке" предложения Путина.

Добрая воля Путина

5 сентября, вероятно, случился первый "жест доброй воли" Путина, когда он внезапно заявил, что не против ввода миротворцев ООН на Донбасс.

С тех пор было сделано много заявлений и встреч по этой теме, особых однако продвижек не произошло, поскольку у Киева и Москвы отличается видение, как должен выглядеть, где дислоцироваться и какие задачи будет выполнять миротворческий контингент.

Путин неоднократно говорил, что миротворцы должны быть размещены исключительно на линии разграничения и выполнять функции охраны наблюдателей ОБСЕ.

Украина хочет, чтобы миротворцы ООН были на всей территории ЛДНР и на границе с Россией, которую контролируют сепаратисты, а также иметь больше полномочий, чем охрана наблюдателей ОБСЕ.

Однако 14 декабря Путин заявил, что никогда не был против миротворцев и согласен на план, предложенный Западом, но, по его словам, "позиция Киева постоянно меняется".

Следующим "жестом" стало содействие российского президента по обмену пленными между Украиной и ЛДНР.

27 декабря состоялся большой обмен пленными, о котором пытались договориться больше года. Это произошло после того, как Путин поговорил по телефону с главами "республик".

Источник: korrespondent.net