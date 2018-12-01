В ООН отреагировали на слова Трампа о мигрантах

Слова президента США Дональда Трампа о странах, из которых приезжают мигранты, являются расистскими. Об это заявил Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл, сообщает The Independent.

По словам Колвилла, "не приходит на ум никакое другое слово, кроме "расист". Он добавил, что "нельзя называть отдельные страны и целые континенты дырами, чьему не белокожему населению, следовательно, не рады" в США.

Колвилл подчеркнул, что слова, приписываемые президенту США, являются "шокирующими и позорными" для человека, занимающего такой высокий пост.

Ранее Трамп, отказываясь от соглашения по защите мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки, назвал некоторые африканские страны "грязными дырами". По мнению Трампа, США должны принимать больше мигрантов из таких стран, как Норвегия.

Источник: korrespondent.net