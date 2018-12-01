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12. 01. 2018

Во Франции хотят отказаться от английского слова "смартфон"

Французов призывают отказаться от английского слова "смартфон"" (smartphone), заменив его на сокращенную версию "mobile". Об этом сообщает The Local.

Такое предложение внесли представители комиссии по обогащению французского языка, которая выступает против засилья английских слов.

Ранее комиссия пыталась безуспешно заменить слово "смартфон" терминами "ordiphone" и "terminal de poche".

На этой неделе было опубликовано несколько английских терминов, которые предлагают заменить французскими. Например, вместо "smart TV" предлагают говорить "televiseur connecté".

Ранее группа ученых из Калифорнии обвинила смартфоны во вреде здоровью.

Источник: korrespondent.net

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