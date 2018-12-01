В Литве депутат лишился мандата из-за сексуального скандала – СМИ

Обвиняемый в сексуальных домогательствах депутат литовского Сейма Кюстутис Пукас в пятницу, 12 января, отказался от своего мандата. Об этом пишет Delfi.

"Видя ситуацию, вызванную ажиотаж, я хочу подать главе Сейма Викторасу Пранцкетису прошение об отставке", – заявил Пукас с трибуны сейма.

По данным СМИ, накануне Сейм принял решение перейти к обсуждению вопроса о лишении Пукаса депутатского мандата, хотя тот просил отложить обсуждение в связи с отъездом его адвоката за границу.

Депутаты решили, что поездка адвоката депутата в Аргентину важной причиной не является, поскольку ей было заранее известно о предстоящем заседании парламента.

Конституционный суд Литвы постановил, что Пукас нарушил конституцию и присягу члена парламента, преследуя свою ассистентку и других молодых женщин, которые претендовали на эту должность.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй уволила трех министров, среди них – Марка Гарнье, который в 2010 году заставил помощницу покупать секс-игрушки.

Источник: korrespondent.net