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12. 01. 2018

Автобус, въехавший в Москве в переход, был исправен

Водителю автобуса Виктору Тихонову, который заехал в подземный переход у станции метро Славянский Бульвар в Москве 25 декабря, предъявили обвинения по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в пятницу, 12 января.

В ведомстве отметили, что следствие получило достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса. Следствие ходатайствует об аресте Тихонова.

"По данным следствия, Тихонов в нарушение правил дорожного движения допустил выезд транспортного средства на тротуар и не принял мер для его остановки", – сказано в сообщении.

Некоторые российские СМИ сообщали, что у 54-летнего Тихонова в момент ДТП произошло кровоизлияние в мозг, поскольку во время аварии он ударился головой.

В МВД РФ заявляли, что рассматриваются две версии инцидента: водитель мог не справиться с управлением либо же автобус был неисправен.

Напомним, в результате инцидента погибли четыре человека, еще десять пострадали.

Источник: korrespondent.net

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