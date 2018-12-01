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12. 01. 2018

Активистка Femen набросилась на президента Чехии

В Чехии активистка Femen в пятницу ,12 января, набросилась на президента страны Милоша Земана. Об этом пишет УНИАН.

Отмечается, что инцидент произошел на одном из избирательных участков, куда президент пришел, чтобы проголосовать.

Охранники Земана быстро оттащили девушку и повалили ее на пол. Президента вывели из помещения, а впоследствии вывели и активистку.

Какой была цель акции, неизвестно. 

Земан зашел на участок, на него бросилась девушка, президента увели. pic.twitter.com/lE7TfOmwZd

— Рустем Адагамов (@adagamov) 12 января 2018 г.

Напомним, ранее активистка Femen в образе Трампа разделась возле посольства США.

Источник: korrespondent.net

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