В Луганской области украли 50 метров железной дороги

Сотрудники спецподразделения Фантом в населенном пункте Золотое-4 Попаснянского района остановили демонтаж железнодорожных путей. Об этом сообщает управление ГФС в Луганской области.
Отмечается, что "на горячем" были задержаны шесть человек, которые с помощью газовых резаков проводили резку железнодорожного полотна.
"В дальнейшем демонтированные пути фрагментами длиной от двух до четырех метров загружали в автомобиль КрАЗ для дальнейшей транспортировки и сдачи их в пункты приема металлолома. На момент задержания нарушителей ими были вырезаны и загружены в транспортное средство почти 50 метров пути", – говорится в сообщении.
На место происшествия вызван наряд полиции. Правоохранителям передали правонарушителей, их грузовик и оборудование.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч.2 ст.185 УК Украины). Начато досудебное расследование.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Черкасской области украли почти километр действующих железнодорожных путей.
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Источник: korrespondent.net
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