В РФ заявили об уничтожении боевиков, нападавших на базу в Сирии

Российские военные провели в Сирии спецоперацию по поиску и уничтожению диверсионной группы боевиков, осуществивших 31 декабря 2017 года минометный обстрел авиабазы Хмеймим. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"На конечном этапе операции группой российских Сил специальных операций было установлено место базирования диверсионной группы боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб", – говорится в сообщении.

По данным Минобороны, "вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом Краснополь".

Также утверждается, российская военная разведка в провинции Идлиб таже обнаружила место сборки и хранения террористами ударных беспилотных средств самолетного типа.

"Ударом высокоточного артиллерийского боеприпаса Краснополь склад беспилотников уничтожен", – заявили в Минобороны РФ и добавили, что в операции были задействованы "все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирии".

Как сообщал Корреспондент.net, 4 января издание Коммерсант заявило о серьезных потерях России в Сирии. Отмечалось, что в результате обстрела якобы были уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортник Ан-72, а также подорван склад боеприпасов. Могли пострадать более десяти военнослужащих.

Позже в Минобороны РФ подтвердили факт обстрела Хмеймима и гибель двух военных, однако назвали фейком информацию о повреждениях авиатехники. Однако вскоре в Интернете появились фото поврежденных российских самолетов.

Через несколько дней стало известно, что базы РФ в Сирии Хмеймим и Тартус атаковали ударные беспилотники.

Источник: korrespondent.net