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12. 01. 2018

В зоне АТО сепаратисты четыре раза обстреляли позиции ВСУ

В пятницу, 12 января, по состоянию на 18:00 сепаратисты совершили 4 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, дважды украинские военные открывали огонь в ответ. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Отмечается, что противник продолжает нарушать перемирие и использовать оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Так, на луганском направлении сепаратисты обстреляли оборонительные укрепления сил АТО из пехотного вооружения.

"Несколько раз в течение дня сепаратисты из станковых противотанковых гранатометов вели огонь по защитникам Троицкого, а в обеденное время прицельно стреляли в сторону защитников Катериновки", - сказано в сводке.

На донецком направлении противник применил минометы на Приазовье. Пятнадцать 120-мм мин разорвались возле опорных пунктов ВСУ вблизи Водяного.

Всего с начала суток вдоль линии разграничения сторон зафиксировано 4 обстрела укреплений Вооруженных сил Украины. В двух случаях украинские воины давали врагу адекватный ответ", - сказано в сводке.

Как сообщалось, 10 января в зоне АТО погибли три бойца.

11 января штаб сообщал об одном погибшем военном.

Источник: korrespondent.net

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