Укроборонпром продал танков на три миллиарда

Главный производитель бронетехники в Украине завод им. Малышева, который входит в состав государственного концерна Укроборонпром, продал в 2017 году военной техники более чем на 3 млрд грн, что является рекордом для предприятия. Об этом в пятницу, 12 января, сообщили в пресс-службе госконцерна.

Омечается, что такой результат был достигнут благодаря 100% выполнению заводом всех поставленных задач в срок, в том числе завершению плановых отправок танков Оплот для Королевства Таиланд.

"По контракту с Таиландом заводу Малышева осталось сдать заказчику всего несколько боевых машин. На предприятии планируют завершить выполнение договоренностей в I квартале 2018 года", – сообщили в Укроборонпроме.

В госконцерне добавили, что завод завершил отправку пятой партии моторно-трансмиссионных установок для Республики Пакистан.

"Моторно-трансмиссионные установки представляют собой комплекты, в которые входят двигатель, трансмиссия, системы обслуживания двигателя, система очистки воздуха, бронированная крыша. В дальнейшем все эти комплекты будут устанавливаться на пакистанские боевые машины Аль-Халид-1", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Укроборонпром в 2017 году передал украинской армии 3,673 тысячи единиц боевой техники и вооружения.

Источник: korrespondent.net