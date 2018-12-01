На Буковине полтысячи больных корью

В Черновицкой области продолжается вспышка кори, количество заболевших достигает полтысячи. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

По данным ведомства, самому старшему больному 52 года, самому младшему – 2 месяца.

"По состоянию на 12 января в Черновицкой области зарегистрировано 468 случаев кори. Среди заболевших 372 ребенка (79%) и 96 взрослых. Самый большой удельный вес среди детей – 40% (144 больных) приходится на возрастную группу 5 – 9 лет. Самому старшему больному 52 года, самому младшему – 2 месяца", – говорится в сообщении.

Среди взрослых чаще болела молодежь 20-29 лет – 31 человек (45%).

Из зарегистрированных случаев госпитализированы 173 человека. Остальные получают амбулаторное лечение.

Больше всего больных, а именно 172 человека, среди жителей Путильского района, на втором месте – Черновцы.

По данным ведомства, 310 человек, или 66% заболевших, не имели прививки или получили только одну дозу вакцины.

К слову, последняя вспышка кори в Черновицкой области наблюдалась в 2012 году (364 человека). Во время вспышки в 2006 году их количество достигло 640.

Напомним, ранее Корреспондент.net разбирался, чем опасна корь, каковы ее симптомы, существуют ли средства лечения, в чем состоит профилактика и сколько стоят вакцины.

Источник: korrespondent.net