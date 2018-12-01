Ефремову продлили арест на два месяца

Старобельский районный суд Луганской области в пятницу, 12 января, удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил срок действия меры пресечения экс-депутату от Партии регионов Александру Ефремову на 2 месяца. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"… суд считает необходимым продолжить срок содержания под стражей Ефремова на 60 суток, а именно – до 12 марта 2018 года включительно", – зачитал судья.

Как сообщал Корреспондент.net, Александра Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. ГПУ выдвинула ему подозрения по пяти статьям, в том числе и государственной измене.

Источник: korrespondent.net