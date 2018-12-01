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12. 01. 2018

Мор птиц в Херсонской области: стала известна причина

Массовый мор диких птиц на черноморском побережье в Каланчакском районе Херсонской области связан с инфекционной болезнью пастереллез. Такое заключение дала региональная лаборатория Главного управления Госпродпотребслужбы в Херсонской области, пишет Новый день в пятницу, 12 января.

Пастереллезом могут заразиться как пернатые, так и млекопитающие, в том числе человек. Инфицирование происходит через укус животных, слизистые оболочки, а также через контакт с водой, где бактерия сохраняет жизнеспособность около трех недель.

Отмечается, что в связи с гибелью птиц в регионе ввели ряд карантинных мер. В частности, ежедневно проверяется состояние домашних птиц, а владельцев просят не допускать их к естественным водоемам, и регулярно дезинфицировать места их содержания. В Каланчакском районе также запрещена охота на дикую птицу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Каланчакском районе Херсонской области зафиксировали массовый мор диких птиц.

Источник: korrespondent.net

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