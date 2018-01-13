13 января 2018, суббота, 09:20
-4°C
Завтра -4°C
-4°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,42
13. 01. 2018

Трамп пригрозил выйти из сделки по иранскому атому

Американский президент Дональд Трамп предупредил, что США выйдут из соглашения по иранскому атому, если европейские партнеры Вашингтона не помогут в ликвидации существенных недочетов этого документа, передает Интерфакс.

"Сегодня я продлеваю приостановку ряда санкций, связанных с атомной программой. Но я это делаю исключительно для того, чтобы наши европейские союзники согласились работать над ужасными недочетами сделки по иранскому атому", – заявил он.

Трамп подчеркнул, что это – "последний шанс".

"В случае, если достигнуть соглашения будет невозможно, США больше не будут продлевать приостановку санкций", – заявил американский лидер.

Трамп призвал европейские страны присоединиться к усилиям США, нацеленным на устранение существенных недочетов соглашения. "Также нам следует дать ответ на иранские агрессивные действия и поддерживать иранский народ", – добавил президент США.

Напомним, 12 января Трамп согласился продлить приостановку санкций против Ирана в рамках соглашения по атому, заключенного Тегераном с "шестеркой" международных посредников в 2015 году.

Иран и страны ЕС обсудят будущее атомной сделки

В рамках атомной сделки Иран обязался отказаться от разработки ядерного оружия в ближайшем будущем. Взамен ему было позволено расширить использование атомной энергии.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ну почему среди дураков так мало ленивых?!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.